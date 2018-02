Napoli-Spal 1-0, match in diretta: all'intervallo decide il gol di Allan

Il Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Sarri giocano la seconda partita casalinga consecutiva dopo la larga vittoria sulla Lazio, mentre la Spal cerca punti per alimentare speranze di salvezza.



A caccia della vittoria, gli azzurri partono col piede sull'acceleratore e sfiorano subito il gol con Insigne al 4’: tiro a giro dalla sua mattonella e pallone che si stampa sul palo. È solo il preludio al gol che arriva al 7’ dopo una straordinaria combinazione in velocità tra Allan, Mertens e Callejon: l'assist è dello spagnolo per il centrocampista brasiliano che arriva davanti a Meret e lo buca con un preciso rasoterra segnando il suo quarto gol stagionale.



Gioca a meraviglia, il Napoli, tutt'altra cosa rispetto alla squadra spenta sconfitta giovedì dal Lipsia in Europa League. Avanti d'un gol, gli azzurri continuano ad attaccare a testa bassa e al 9’ solo una grande parata di Meret nega la gioia del gol a Callejon.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3)

25 Reina; 2 Hysaj, 26 Koulibaly, 33 Albiol, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne.

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 62 Tonelli, 30 Rog, 42 Diawara, 20 Zielinski, 27 Machach, 37 Ounas. All. Sarri.



SPAL (3-5-1-1)

97 Meret; 21 Salamon, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 88 Grassi, 85 Dramé; 19 Kurtic; 7 Antenucci.

A disposizione: 1 Gomis, 92 Marchegiani, 5 Simic, 15 Vaisanen, 33 Costa, 18 Schiavon, 25 Everton Luiz, 24 Vitale, 9 Bonazzoli, 10 Floccari, 43 Paloschi. All. Semplici.



ARBITRO: Gavillucci di Latina.

