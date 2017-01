Non è avversario da poco lo Spezia per il Napoli di Sarri e la partita di questa sera ne è stata certamente la prova. Dopo il vantaggio partenopeo, siglato da Zielinski i liguri non hanno mai smesso di portare azioni offensive nella metà campo azzurra, sino al definitivo pareggio di Piccolo con cui si chiude la prima frazione di gioco. Nei primi minuti della ripresa poi, i ritmi restano bassi e lo Spezia sembra spingere di più. Questo però, non impedisce agli azzurri di tornare in vantaggio prima con Giaccherini e poi con Gabbiadini, in solo centoventi secondi.“Abbiamo giocato una buona partita” commentano i tifosi, “ma sempre con le stesse difficoltà. Purtroppo nella prima frazione di gioco abbiamo dimostrato di aver preso questo confronto sotto gamba e siamo stati puniti. Nel secondo tempo, siamo venuti fuori in poco tempo ed abbiamo facilmente ribaltato la situazione. Adesso speriamo per il prosieguo della competizione e del campionato. Il Napoli c’è e tutti noi possiamo toglierci belle soddisfazioni. Questa squadra è pronta per raggiungere traguardi importanti”.