Prima gara ufficiale del Napoli in Coppa Italia. Avversario della serata lo Spezia, squadra di serie B che però già lo scroso anno eliminò la Roma agli ottavi di finale allo stadio Olimpico. Gli azzurri dovranno fare a meno per la gara di questa sera di Mertens(squalificato) e degli indisponibili MIlik e Chiriches infortunati, oltre che i tre giocatori impegnati con la coppa d'Africa (Ghoulam, El Kaddouri e Koulibaly).



Neanche il tempo di mettersi in campo che il Napoli è subito in vantaggio. Bellissimo il break a centrocampo da parte di Zielinski che al 3' indovina il colpo di destro con il quale supera Chichizola.

All'11' Gabbiadini ci prova dalla distanza, ma il mancino dell'attaccante azzurro è facile preda per il portiere dello Spezia.

Insigne prova l'incursione in area al 15': la difesa avversaria libera in calcio d'angolo.

Al 24' Lorenzo Insigne centra in pieno il palo dopo aver raccolto un assist di Giaccherini. Sugli sviluppi del corner, Chichizola si deve superare per intercettare il colpo di testa di Zielinski.

Bellissima azione del Napoli al 27': Gabbiadini riceve in area e di tacco serve Insigne che con un tiro a giro sfiora la rete del raddoppio.

Al 29' pericoloso lo Spezia con un tiro dalla distanza di Maggiore sul quale Rafael è costretto a distendersi per deviare in corner.

Al 35' il pari a sorpresa dello Spezia: il tiro dal limite di Piccolo viene deviato da Albiol che rende la traiettoria imparabile per Rafael.





NAPOLI (4-3-3): Rafael; Maggio, Albiol, Maksimovic, Strinic; Zielinski, Diawara, Rog; Giaccherini, Gabbiadini, Insigne. All. Sarri



SPEZIA (3-4-1-2): Chichizola; Valentini, Terzi, Ceccaroni; De Col, Deiola, Maggiore, Migliore; Piccolo; Baez, Piu. All. Di Carlo