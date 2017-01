In vista della gara di Coppa Italia di domani contro lo Spezia, Maurizio Sarri (che sarà squalificato) ha diramato la lista dei convocati,



Mertens, squalificato, non sarà del match.



Prima convocazione per Milanese, difensore della Primavera classe '98.



I convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maksimovic, Lasicki, Hysaj, Maggio, Strinic, Tonelli, Milanese, Allan, Giaccherini, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Callejon, Lorenzo Insigne, Gabbiadini, Pavoletti.