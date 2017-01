Ancora una giornata di calcio allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Questa sera infatti, gli azzurri di mister Sarri tornano in campo - contro lo Spezia - per gli ottavi di finale della coppa Italia.Una partita che i tifosi vivono con serenità e qualche piccolo timore allo stesso tempo."Questa gara" commentano in strada, "può essere presa sotto gamba e questo è l'errore da evitare. I ragazzi dovranno fare molta attenzione a quello che potrebbe essere un calo di attenzione. Nessuna partita è facile e tutte rappresentano una storia a parte. Ci auguriamo che si presti la stessa attenzione di sempre. Vogliamo vincere e farlo senza eccessive preoccupazioni".Il match contro i liguri però, sarà anche l'occasione per vedere in campo giocatori non sempre schierati dal tecnico azzurro."Speriamo che Rog e Giaccherini facciano bene. Quello di oggi è un banco di prova importante per chi non gioca frequentemente. Dopo aver visto il buon esordio di Tonelli ed in attesa del nostro Milik, ci aspettiamo sicurezza ed affidabilità dal reparto offensivo che mai come ora sembra concedere possibilità a tutti. La partita tutto sommato non dovrebbe essere difficile, ma il San Paolo è sempre stato uno stimolo importante per tutti gli avversari del Napoli".