Nodo portiere, ora spunta Zoet per diventare il vice di Reina

di Pino Taormina

Un rinvio tecnico per Berenguer e un altro giro di ballo per il portiere che verrà. Tra bocciature e dolorose rinunce, l’ultimo fixing porta in rialzo due facce più che note: il brasiliano Neto e il tedesco Bernd Leno. Il ds Giuntoli non santificherà la domenica, lavorando anche oggi. Sa bene che deve fare alla svelta a decidere il nome del prossimo portiere, altrimenti rischia un’altra beffa, come per Wojciech Szczesny finito nella rete della Juventus. In realtà, De Laurentiis prima di partire per gli Stati Uniti, ha lasciato al suo uomo dei conti, Chiavelli, e al responsabile dell’area tecnica, Giuntoli, indicazioni precise: provare fino in fondo a strappare il polacco alla concorrenza. Ma Szczesny, che pure aveva detto di sì all’offerta del Napoli, alla fine pare destinato alla Juve. Ma mai dire mai... Il punto chiave è Reina: sia Neto che Leno sanno bene che se resta lo spagnolo sarà lui il titolare.





E che difficilmente Sarri darà vita a una vera alternanza tra i pali perché stravede per Pepe. Con il contratto che scade tra dodici mesi e la volontà del presidente di non rinnovare (neppure con l’ipotesi di una spalmatura dell’ingaggio) tocca a Reina decidere: andare a scadenza oppure cambiare aria. In tal cosa, per meno di 5 milioni, non verrà ceduto questa estate. Quilon, il suo agente, spera che in caso di offerta, il Napoli possa abbassare le pretese a 2-2,5 milioni per il cartellino (il Newcastle lo vorrebbe ma senza spendere nulla). Giuntoli ha fretta di capire per poi accelerare per uno tra Neto o Leno. Con Neto nettamente il prediletto. Altrimenti, bisogna convincere Sepe o Rafael a restare (anche il brasiliano è in scadenza). Un groviglio non di poco conto, non c’è che dire. Meret e Cragno fanno gola, ma Udinese e Cagliari sparano alto: non sono piste da cancellare.





Tra i vari numeri uno offerti, c’è anche Jeroen Zoet del Psv Eindhoven con cui il Napoli ha da tempo una corsia privilegiata. Classe ‘91, non avrebbe problemi a fare la riserva di Reina. Occhio a Roberto Inglese del Chievo: Giuntoli ha chiesto il prezzo. È una punta centrale che troverebbe fatica ad avere spazi con Sarri. In una zona del campo dove c’è molta abbondanza: l’impressione, infatti, è che né Pavoletti e neppure Zapata resteranno in azzurro. Sul primo c’è la corte di mezza serie A: dall’Udinese (in pole) al Torino, dal Genoa alla Lazio. Costa 15 milioni senza sconti. E pure per il colombiano richieste da ogni parte d’Europa: il Napoli vuole vendere bene Duvan, almeno a 22 milioni di euro.





Dalla cessione dei due attaccanti, il club azzurro ricaverebbe un discreto tesoretto da investire sul mercato. D’altronde, già sul fronte dei rinnovi, il Napoli ha fatto un grande sforzo facendo lievitare a circa 92-95 milioni di euro il monte-ingaggi. E a proposito di rinnovi, altra lunga telefonata tra Mendes e Giuntoli per Ghoulam: il Napoli ha rifiutato la richiesta di ingaggio da 2,5 milioni di euro per 4 anni. L’algerino sembra in confusione sul tema del contratto. Aver lasciato il suo storico procuratore, l’avvocato Marco Sommella, non lo ha aiutato a definire il suo rinnovo. Non ci sono grandi speranze che l’Osasuna faccia sconti sulla clausola da 9,5 milioni di euro per Berenguer: Giuntoli lo ha in pugno e alla fine la chiusura dell’affare dipende solo dal Napoli. Così come quello per Ounas, anche lui in stand by. Occhio a un rilancio: quello per De Sciglio. La Juve sembra molto avanti, ma il direttore sportivo degli azzurri è tornato alla carica ma l’affare sembra assai improbabile.

