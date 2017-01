La partenza di Ghoulam per la Coppa d'Africa con l'Algeria apre le porte della fascia sinistra al croato Ivan Strinic, che adesso si candida per un posto da titolare fisso che gli possa consentire di scalare le gerarchie di Maurizio Sarri.



Il terzino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



«In questi sette giorni di lavoro abbiamo ripreso bene. Stiamo facendo un buon lavoro e ci stiamo preparando per la Sampdoria. Loro sono un'ottima squadra, sopratutto in attacco, ma noi faremo di tutto per vincere questa partita. Sarri ci fa giocare alla grande e speriamo di andare avanti così. Pavoletti è già uno di noi: è un bravo ragazzo e speriamo possa fare bene con la maglia del Napoli. Rog ha tante qualità ed è un grande talento, mi auguro che quest'anno possa giocare sempre di più. Kovacic e Modrid del Real sono ottimi giocatori, ma tutta la loro squadra è molto forte. Manca ancora tanto a quella sfida e adesso abbiamo la testa solo sulla Samp. Poi è chiaro, contro il Real sarà una partita bellissima e credo che abbiamo delle chances sopratutto se giochiamo bene la gara di andata. È bello sapere che siamo considerati tra le migliori squadre d'Europa per quanto riguarda il gioco».