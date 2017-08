Napoli, Sarri taglia gli esuberi: a casa Pavoletti, Strinic e Tonelli

di Gennaro Arpaia

Un'amichevole, l'ultima, ma anche una sfida che potrà dire tanto per il Napoli di Sarri. Contro l'Espanyol, stasera al San Paolo, l'allenatore toscano non farà solo il suo esordio stagionale a Fuorigrotta, ma potrà provare per l'ultima volta in questo precampionato la sua squadra, in vista della gara contro il Nizza per i playoffs di Champions League.



Tra i convocati per stasera, però, due assenze di rilievo: non mancheranno soltanto Ivan Strinic e Duvan Zapata, assenti nelle ultime uscite in Germania ed Inghilterra e in attesa di nuova destinazione, ma anche Leonardo Pavoletti e Lorenzo Tonelli. I due non figurano tra le scelte di Sarri, indizio più che forte in vista del loro futuro.



La lista completa:



Reina, Rafael, Sepe.

Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Mario Rui

Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccherini.

Callejon, Ounas, Insigne, Mertens, Milik.

© RIPRODUZIONE RISERVATA