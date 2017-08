Napoli, svelata la seconda maglia: addio al bianco, torna il giallo

di Gennaro Arpaia

Esordio importante per il Napoli di Maurizio Sarri in questa Audi Cup. Gli azzurri scendono in campo nella prima delle due sfide in 24 ore affrontanto l'Atletico Madrid di Diego simeone, in una sfida che, al di là del risultato, sarà importante per capire a che punto è la preparazione del gruppo in vista dell'importante preliminare di metà agosto.



In occasione della sfida all'Atleti, il Napoli ha anche svelato la sua seconda maglia per questa stagione: addio al bianco di un anno, fa, torna il giallo già incontrato in passato, l'ultima volta nel 2013/14 con il primo anno di gestione Benitez.



Le altre due versioni, in azzurro e in blu scuro, erano già state presentate dalla società a Dimaro, tra allenamenti e gare amichevoli.



