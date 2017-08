Napoli, test per la Coppa Sarri non fa esperimenti

di Bruno Majorano

Respirare aria d’Europa. Eccola la missione del Napoli, che dopo l’Audi Cup a Monaco di Baviera ha spiccato il volo direttamente per l’Inghilterra. Destinazione Bournemouth dove stasera (arbitro Atwell) scenderà in campo al Vitality Stadium contro la squadra che l’anno scorso è arrivata nona in Premier League. La sensazione è che Sarri voglia puntare subito sui migliori, o meglio sulla formazione che dovrebbe essere quella titolare. Quindi Mertens al centro dell’attacco con Insigne e Callejon ai suoi lati, poi Hamsik, Jorginho e Allan a centrocampo e la difesa con Hysaj e Ghoulam terzini e Albiol e Koulbaly al centro.



L’unico dubbio potrebbe essere quello relativo alla presenza dal primo minuto di Chiriches, uno dei migliori in questo precampionato del Napoli. Poi Milik: l’attaccante polacco è ancora a caccia della forma giusta e per questo Sarri lo sta gestendo poco alla volta. Ieri Ounas si è allenato in gruppo. Il franco-algerino sta lavorando sodo per recuperare dalla botta rimediata contro l’Atletico Madrid da Godin. L’obiettivo - suo e di tutto il Napoli - è arrivare al top in vista della gara di andata del preliminare di Champions contro il Nizza (il 16 agosto al San Paolo).





Dall’altra parte ci sono loro, i padroni di casa del Bournemouth. La squadra che gioca nel sud ovest dell’Inghilterra - dove spira un vento tale che il sole e la pioggia si alternano con una rapidità quasi impercettibile - ha nel proprio allenatore il punto di forza più famoso del paese. Eddie Howe, infatti, è nato e cresciuto in città, tassisti e ristoratori lo considerano uno di loro per simpatia e disponibilità. Dopo aver smesso di giocare (inutile dirlo, proprio nel Bournemouth), si è seduto sulla panchina e ha portato la squadra sulla ruota panoramica, proprio come quella che troneggia sul lungomare della città. Promozione storica in Premier League e non solo. Lo scorso anno ha compiuto un piccolo grande miracolo sportivo conquistando il nono posto in classifica, a pari punti con gli odiatissimi rivali e vicini di casa del Southampton.



Sarri lo conosce bene perché ai tempi dell’Empoli, Howe andò a seguire da vicino i suoi allenamenti per studiarne i metodi e rubare qualche segreto. In Inghilterra, invece, c’è già chi scommette sul suo futuro da ct della nazionale, ma a Bournemouth se lo godranno ancora. Almeno per questa stagione, dove la società gli ha messo a disposizione un giovane di prospettiva come il centrale olandese Nathan Aké (arrivato dal Chelsea per 23 milioni e diventato l’acquisto più caro della storia del club) e l’attaccante di esperienza Jermain Defoe che torna dopo il record dieci gol in dieci gare consecutive della stagione 2000-2001.







