Due su due. Tonelli si riscopre titolare e bomber. Alla faccia del falso nove, il difensore arrivato dall'Empoli segna più di un attaccante. Una media gol da far invidia ai grandi bomber del nostro campionato. Perché si è inserito nel gruppo in punta di piedi, senza alzare mai la testa, lavorando e senza fare polemiche. Anche quando era fuori squadra ed ai margini del progetto tecnico. Lui non si è mai arreso. Allenamenti, sorrisi e quelle foto su Instagram che fino al suo esordio in azzurro (la settimana scorsa contro la Samp) erano l'unica vera traccia del difensore arrivato in estate dall'Empoli.



«Il gol sicuramente è motivo di gioia, però il mio compito è quello di non far prendere gol e anche oggi abbiamo subito, questo mi lascia l’amaro in bocca. Il gol con la Samp strano per un difensore? Sì, è stato strano, ho visto che mancavano pochi minuti, istintivamente mi son detto di seguire l’azione, provare ad andare in area, mi sentivo dentro che mi sarebbe arrivata la palla decisiva».



Poi due chance concessegli da Sarri: due vittorie e due gol. Uno a chiudere (in maniera decisiva) la sfida contro i blucerchiati, l'altro ad aprire (in maniera altrettanto imporatante) quella di oggi contro il Pescara. Una gara che sembrava bloccata e che invece è girata in favore del Napoli grazie alla sua capocciata. Perché Lorenzo è fatto così, preferisce i colpi di testa in campoi a quelli fuori. Lo sa anche Claudia, la sua bella compagna che tra un mese metterà alla luce il loro primo figlio. Sempre che non partorisca prima, ovviamente. Perché come detto da lei stessa su Instragram dopo il gol di oggi, il rischio che possa mettere alla luce questo bimbo al San Paolo è elevatissimo se Lorenzo continua a segnare così.



Di questa cosa non si preoccupano affatto i tifosi azzurri, che a questo punto, per un altro gol decisivi, sono già pronti a preparare un maxi fiocco da regalargli. Sul colore nessun dubbio: azzuro, come il Napoli.