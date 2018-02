Il suo gol ha illuso i tifosi del Napoli a casa e quelli presenti alla Red Bull Arena, perché il 2-0 poteva davvero riaccendere i napoletani. Ma l’impresa azzurra si è fermata sul più bello. «Speravamo in un finale diverso per questa serata, abbiamo messo tutto in campo», le prime parole di Lorenzo Insigne. «Siamo stati bravi a limitarli, ma abbiamo pagato gli sbagli dell’andata».



«Avevamo preparato molto bene la gara, è stato sbagliato l’approccio della gara di sette giorni fa», ha continuato il napoletano ai microfoni di Sky Sport. «Abbiamo dimostrato di avere cuore e carattere. Eravamo più pronti quest’anno rispetto allo scorso anno, dispiace perché abbiamo il potenziale per arrivare fino in fondo alla competizione. Ora pensiamo alla gara di lunedì in campionato a Cagliari, dovremo essere pronti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA