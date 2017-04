Napoli a valanga sull'Udinese La Roma dista 2 punti

Alla luce del pareggio nel pomeriggio della Roma contro l'Atalanta, il Napoli è chiamato alla vittoria contro l'Udinese per accorciare ulteriormente sul secondo posto.



NAPOLI (4-3-3)

Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne All. Sarri



UDINESE (4-3-1-2)

Karnezis; Widmer, Danilo, Heurtaux, Adnan; Badu, Halfredsson, Jankto; De Paul; Thereau, Zapata All. Delneri



Primo tiro del Napoli al 7' con Hamsik che ci prova dal limite dell'area.

Poi è Mertens a cercare la rete dalla distanza, ma il tiro è debole e centrale.

La prima vera occasione per gli azzurri arriva al 40' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Albiol prende il tempo alla difesa dell'Udinese, ma il colpo di testa dello spagnolo finisce di poco alto.





Ad inizio ripresa il Napoli sblocca il risultato con Mertens che si infila nella difesa dell'Udinese sul filo del fuorigioco.

Al 5' Insigne si trova il pallone per raddoppiare, ma Danilo si immola sulla conclusione del napoletano.

Al 15' Hamsik ad un soffio dal raddoppio, ma il suo sinistro dalla distanza esce di pochissimo.

Udinese vicinissima al pari: Zapata stacca in area di rigore e il suo colpo di testa centra in pieno il palo.

Dopo la paura il Napoli trova la rete del raddoppio con Allan che al 17' segna con un gran destro dal limite dell'area. Il brasiliano, poi non esulta per rispetto dei suoi ex tifosi.

Al 26' primo cambio nel Napoli: dentro Rog, fuori Allan.

Il tris arriva al 27' con Callejon che ribadisce in rete un'azione insistita.

Al 33' doppio cambio nel Napoli: dentro Milik e Zielinski per Mertens e Hamsik.

Al 40' è proprio Milik a sfiorare il gol con un bel sinistro dal limite dell'area che si spegne sul fondo.

Callejon sfiora il camoroso autogol di testa, ma Reina devia in corner.









