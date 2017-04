Napoli-Udinese, i tifosi: «Ora vogliamo il secondo posto»

di Oscar De Simone

Il Napoli "schiaccia" e vince per tre reti a zero. Azzurri arrembanti e meritatamente vittoriosi questa sera, davanti ad un pubblico caloroso che adesso chiede il secondo posto.



"Ora bisogna mettercela tutta" comment si i tifosi in strada, "per raggiungere il piazzamento in Champions che ci varrebbe la qualificazione diretta. Possiamo farcela perché siamo forti e possiamo contare su un gruppo compatti e grintoso. Questa sera lo abbiamo dimostrato ancora una volta vincendo contro una mediocre Udinese che non ci ha mai seriamente impensierito. Adesso bisogna restare accanto alla squadra per spingerla verso il sorpasso ai giallorossi".



