Napoli-Udinese, le voci dei tifosi: «In corsa per il secondo posto»

di Oscar De Simone

Il Napoli torna in campo in questa partita pre-pasquale contro i bianconeri dell’Udinese. Tutto pronto allo stadio San Paolo, dove ormai cresce la febbre da campionato e dove i primi tifosi iniziano ad affollare le tribune.

La lotta al secondo posto ormai, si gioca con la Roma e tutti sperano di poter dare battaglia fino alla fine.

“Non ci possiamo permettere altri passi falsi” commentano i tifosi in strada, “perché siamo quasi alla fine del campionato e stiamo per tirare le conclusioni di una stagione giocata al massimo e con ritmi altissimi. Purtroppo non siamo riusciti a portare a casa trofei importanti o a raggiungere obiettivi prestigiosi, ma non fa niente. Certamente ci rifaremo la prossima stagione quando certamente metteremo a frutto le esperienze maturate in questo campionato. Stasera la partita sarà difficile e giocata sui tatticismi delle due squadre. Noi veniamo da prestazioni positive e speriamo che il nostro “folletto” Insigne possa ancora dire la sua in questa gara molto delicata. Tutti comunque siamo sicuri che questo tipo da match vanno chiusi nei primi minuti e certamente sarà così”.





