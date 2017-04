di Roberto Ventre

Il capo della Procura della Federcalcio, Giuseppe Pecoraro, ha aperto un’indagine sui rapporti tra il Napoli e i suoi ultrà, oggetto dell’audizione in Commissione Antimafia del sostituto procuratore della Dda partenopea Enrica Parascandolo. Pecoraro, che ha chiesto gli atti alla Procura di Napoli, ha deferito nel mese scorso il numero uno della Juve, Andrea Agnelli, per i presunti rapporti della società bianconera con ultrà e presunti esponenti della malavita organizzata finiti sotto la lente d’ingrandimento dell’Antimafia. L’indagine che riguarda il Napoli, e i rapporti con i suoi ultrà, quindi, potrà essere archiviata, oppure scatterebbe il rinvio a giudizio sportivo e si partirebbe con gli eventuali deferimenti: l’indagine del capo della Procura della Figc e del suo pool di collaboratori andrà avanti quindi per i prossimi mesi, ci sarà bisogno di ulteriori approfondimenti sulla vicenda e delle necessarie verifiche a tutto campo. Per quanto riguarda la Juventus il deferimento di Andrea Agnelli è scattato dopo sette mesi.



L’indagine Figc.

Qualora nell’indagine della procura della Figc dovesse essere accertato realmente un legame tra il club azzurro e i suoi ultrà, la squadra azzurra non subirebbe penalizzazioni in classifica e al massimo potrà essere richiesto, ed eventualmente ottenuto, un deferimento nei confronti dei soggetti ritenuti protagonisti e responsabili di tali rapporti. L’indagine del capo della Procura della Figc, l’ex prefetto di Roma Pecoraro, della quale il club azzurro spiega di non avere ricevuto comunicazioni e quindi di non esserne a conoscenza, non rilasciando nessuna dichiarazione in merito alla vicenda, parte quindi dalle affermazioni dell’11 aprile scorso del magistrato, Enrica Parascandolo in Antimafia.



La presenza di Lo Russo in campo.

«La presenza di Antonio Lo Russo», figlio di Salvatore Lo Russo, a bordo campo allo stadio San Paolo «era tutt’altro che occasionale» e vi accedeva con un «pass da giardiniere», spiegò il sostituto procuratore della Dda di Napoli, ascoltata dalla Commissione Antimafia nell’ambito dei lavori del Comitato Sport e Mafia sulla presenza del boss di camorra Antonio Lo Russo, dallo scorso novembre collaboratore di giustizia, il 10 aprile 2010 per la partita Napoli-Parma. La pm ha precisato che la sua presenza è documentata in diverse partite tra febbraio e aprile: «Non era ancora latitante, la latitanza comincerà il 5 maggio. Nessun rapporto diretto intercorreva tra i giardinieri e la società». «Il privilegio gli era concesso da un pass da giardiniere che la ditta incaricata della manutenzione del manto erboso gli aveva procurato», ha raccontato il magistrato che ha scagionato dunque il Calcio Napoli, che nulla ha a che vedere con i giardinieri dello stadio San Paolo.



Lo striscione per il Pocho Lavezzi.

La pm ha reso noto anche un dettaglio sconosciuto ai più: il “lavoro di diplomazia” di Lo Russo sulle due Curve rivali, la A e la B, per far esporre lo stesso striscione «Il Pocho non si tocca» «in cambio della garanzia da parte del calciatore di non andare a giocare in squadre italiane come la Juve, ma nel caso solo all’estero». Ai magistrati napoletani Lo Russo «non ha sottaciuto la sua amicizia con diversi calciatori, tra i quali Pocho Lavezzi». L’attaccante argentino è stato protagonista nel Napoli per cinque anni mettendo insieme 188 presenze e segnando 48 gol: l’ultima sua partita fu la finale di coppa Italia vinta per 2-0 all’Olimpico di Roma, nel maggio del 2012, contro la Juventus. Poi venne ceduto ai francesi del Psg che pagarono per intero la clausola rescissoria di 32 milioni.



Le curve al San Paolo.

Nella sua audizione il sostituto procuratore della Dda partenopea ha anche parlato delle curve dello stadio San Paolo. «È un dato notorio la divisione della tifoseria in base al territorio e, ahimè, ai gruppi camorristici»: la Curva B è quella della provincia e della periferia, quindi anche del clan Lo Russo, la Curva A delle zone centro, con personaggi del calibro di Genny ‘a carogna. Queste parole hanno acceso la discussione nella commissione parlamentare che sta indagando sulle commistioni tra criminalità e mondo dello sport. La presidente Rosy Bindi ha incalzato anche la Procura di Napoli: «Spero di vedere un approfondimento: preoccupa la spartizione delle curve. Che la tranquillità sia garantita da una convivenza data per scontata mi inquieta».



Nessuna connivenza con la società.

Incalzata quindi dalle richieste dei parlamentari sui rapporti tra curva e camorra, la pm Parascandolo ha spiegato che «sì, esiste una forma di controllo, come per tutte le attività, da parte della camorra. Non mi sento di escluderlo. Ma questo non vuol dire che le curve siano appannaggio dei clan o che i clan condizionino la gestione o la vendita dei biglietti. Se risultano frequentazioni del vertice della società con i clan per acquietare la curva? Assolutamente no. E sì, ci sono state indagini in merito». Un passaggio molto chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA