Le vacanze sono finite, tutti in campo. I canonici sette giorni di riposo «natalizio» sono terminati ieri e gli azzurri si ritrovano oggi a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Una seduta pomeridiana per iniziare, doppio allenamento domani, nell’ultimo giorno del 2016, ancora a sudare il 1° gennaio 2017: del resto il Napoli è atteso sabato sera, 7 gennaio, nell’ultima gara del girone d’andata contro la Sampdoria e poi da altre 4 partite (5 se supererà l’ottavo di finale di coppa Italia con lo Spezia) entro la fine del primo mese del nuovo anno.

Capodanno a Napoli, dunque, per tutti, dopo le ferie di una settimana. C’è chi, come Chiriches, ne ha approfittato per provare a recuperare dall’infortunio patito con la Fiorentina ed è rimasto in città, anche per godersi il piccolo Marc, nato da un mese e mezzo. Vacanze italiane anche per Tonelli, Sepe e soprattutto per Rafael, la cui moglie sta per partorire. Capitan Hamsik è già tornato a Castel Volturno: a Natale si è tuffato a mare con gli amici di Pinetamare, ieri ha seguito le partite di calcio dei propri figli a Varcaturo. Hanno scelto l’estero Giaccherini e Mertens, a Londra con le rispettive signore. Dries ha incontrato anche l’ex azzurro Chalobah in Inghilterra. Decisamente più “calde” le ferie di Allan, tornato in Brasile con la moglie Thais e il figlio. Dopo aver visitato New York qualche tuffo (con tanto di esercizi in spiaggia) per Hysaj e la compagna Florenca in Florida. Insigne si è diviso tra famiglia e una breve vacanza, lo stesso dicasi per Zielinski e Milik, tornati in patria in Polonia, o per Rog e Strinic, in Croazia. La Spagna è stata la meta dei tre iberici azzurri: Valencia per Albiol, Madrid per Callejon e Cordoba per la banda di Reina. Pochi giorni di vacanza, infine, per Koulibaly e Ghoulam, in partenza per la Coppa d’Africa con le rispettive nazionali.



Da oggi tutti in campo, dunque: esami medici per tutti, anche se gli azzurri hanno ricevuto prima delle feste raccomandazioni alimentari e tabelle per tenersi in forma. «Di certo avranno ricevuto i consigli appropriati dallo staff sanitario - conferma Eugenio Albarella, ex preparatore atletico, tra gli altri, di Napoli, Juventus, Milan e Giappone – con l’obiettivo comune di non eccedere nei bagordi natalizi. È giusto, tuttavia, che anche gli atleti possano avere un attimo di libertà mentale, contando sull’assunto che si tratta di professionisti di alto livello». In questo senso tutti si saranno anche tenuti in forma. «Non conosco la situazione del Napoli ma in genere si procede in modo soggettivo. C’è chi ha bisogno, perché ha giocato tanto a causa del fitto calendario di impegni, di assoluto riposo, ovvero di uno “stop biologico”, come lo definisco io. È comunque- sostiene Albarella- una forma di training per non stressare l’atleta. Qualcun altro che ha giocato di meno ne approfitta per svolgere un lavoro personalizzato».

Da oggi a Castel Volturno, poi, tutti torneranno a regime. «Immagino che non ci saranno test da campo atletici. Ormai i calciatori vengono monitorati giorno per giorno e con i match analysis o con i gps si riesce a parametrare subito la condizione atletica dei calciatori in ogni singola seduta. Per cui se emerge una necessità si procederà con un lavoro personalizzato». Il Napoli, come le altre squadre, tornerà a giocare dopo 15 giorni ma lo stop dagli allenamenti è durato 7 giorni. «Per questo è da escludere un calo considerevole di condizione generale – dice Albarella – i giorni di pausa sono pochi anche per impostare dei carichi di lavoro eccessivi, in particolare visto che si gioca già il 7 gennaio. Ecco perché credo che alla ripresa degli allenamenti ci sarà da riattivare il sistema metabolico, entrando nella settimana tipo con l’obiettivo della gara con la Sampdoria. E con lavori personalizzati».

