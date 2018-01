di Roberto Ventre

Vittoria sofferta e preziosissima contro il Verona (2-0). Partita che sembrava stregata con tante palle gol non concretizzate e i due pali di Mertens e Insigne. La sblocca Koulibaly di testa da calcio d'angolo di Mario Rui: rete contestatissima a lungo dalla panchina e dai giocatori del Verona (espulso il tecnico Pecchia per proteste). Poi il raddoppio di Callejon che si sblocca dopo otto partite di digiuno servito al bacio sul secondo palo da Insigne. Un solo vero pericolo per Reina nel finale, quello di Pazzini che va via ad Albiol e impegna il portiere spagnolo. Sarri si riaffida a titolarissimi e riparte la corsa scudetto con gli azzurri che vincono la prima partita del 2018 riscattando il ko contro l'Atalanta in coppa Italia.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol (40' st Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik (30' st Zielinski); Callejon, Mertens, Insigne (41' st Rog). In panchina: Rafael, Sepe, Maggio, Giaccherini, Leandrinho, Chiriches, Ounas, Diawara, Tonelli. All.: Sarri.Verona (4-5-1): Nicolas; Ferrari, Heurtaux, Caracciolo, Caceres; Verde (36' st Felicioli), Romulo, Buchel, Bessa (30' st Calvano), Fares; Kean (13' st Pazzini). In panchina: Silvestri, Coppola, Zuculini B., Fossati, Zuculini F., Lee, Valoti, Bearzotti, Souprayen. All.: Pecchia.Arbitro: Abisso di Palermo.Reti: 20' st Koulibaly, 33' st Callejon.Note: Ammoniti: Bessa, Fares, Recupero: 2'; 4'.

