Nizza, la sfida di Rivère al Napoli «Più forti, ma ce la giochiamo»

di Gennaro Arpaia

Sarà in prima fila, domani sera, all'Allianz Riviera per godersi il suo Nizza, una squadra costruita al meglio negli anni è che ha saputo arrivare fino alle porte della Champions. Poi il Napoli, un ostacolo alto che già al San Paolo ha fatto vedere la superiorità, ma i 90' che ancora restano al doppio confronto potranno dirla lunga.



Ne è convinto Jean-Pierre Rivère, il presidente dei nizzardi che non ha nessuna intenzione di arrendersi agli azzurri prima del fischio finale di Skomina, consapevole che, comunque andrà, i suoi saranno in una competizione europea, Champions o Europa League che sia. «È vero, il Napoli è più forte di noi, ha una forza economica superiore e un attacco incredibile. Può farci male, ma ce la giocheremo fino alla fine. È una partita di calcio, nulla è scritto prima di giocarla. E poi avremo dalla nostra il dodicesimo uomo, i nostri tifosi», conferma il presidente dalle pagine di Nice Matin.



Poi il mercato, un fattore importante in questo doppio confronto visto che i francesi hanno accolto l'arrivo di Sneijder, a disposizione di Favre per la gara di domani, ma anche perso Dalbert. E potrebbero salutare anche Seri, che al San Paolo era in campo ma che sembra essere ad un passo dal Barcellona. «Non ho ricevuto alcuna offerta ufficiale dai catalani», continua Rivère. «Seri è un grande calciatore, vedremo cosa accadrà da qui alla fine del mercato».

