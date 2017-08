Nizza, Walter e Sneijder alla carica «Col Napoli niente da perdere»

di Gennaro Arpaia

È stato protagonista della prima vittoria stagionale al suo esordio in maglia rossonera. Il Nizza pende già dallle labbra, oltre che dai piedi, di Wesley Sneijder, l'olandese che ieri sera è stato in campo per 85' nel match contro il Guingamp, prima volta davanti ai suoi nuovi tifosi. «Sono felice, dopo una vittoria non potrebbe essere altrimenti. So di essere ancora lontano dalla migliore forma, posso fare meglio, ma devo solo lavorare», le prime parole al sito ufficiale del fantasista, che ora si candida per un posto da titolare anche contro il Napoli: «Dopo una vittoria come questa, la prima dell'anno in Ligue 1, non ci resta che concentrarci già sul prossimo match».



Quella con il Napoli è una partita attesa da tutta la squadra. I nizzardi dovranno provare a rimontare il 2-0 subito al San Paolo con una prestazione al limite della perfezione. Lo sa bene Walter, che ieri ha siglato il raddoppio con cui i nizzardi hanno chiuso il match. «Siamo felici per il trionfo, vincere ci dà fiducia. Abbiamo ancora qualche speranza per la gara col Napoli, non abbiamo niente da perdere e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi. Ci giocheremo le nostre possibilità».

