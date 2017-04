Pasqua, relax a Sorrento per Kalidou Koulibaly

di Ciriaco M. Viggiano

SORRENTO. Dal San Paolo a piazza Tasso: il calciatore Kalidou Koulibaly ha scelto Sorrento per trascorrere una giornata di relax dopo gli impegni di campionato. Reduce dalla buona prestazione contro l'Udinese, il difensore senegalese del Napoli si è concesso una passeggiata tra piazza Tasso e corso Italia. E, come sempre, non si è sottratto ai selfie di rito con i tifosi della Costiera: primo fra tutti Antonio Schisano, promettente difensore delle giovanili del Sorrento.