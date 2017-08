Nizza-Napoli, in Costa azzurra fischierà lo sloveno Skomina

di Gennaro Arpaia

Il Napoli, dopo la vittoria di Verona, è pronto a volare a Nizza domani, dove martedi incontrerà i padroni di casa per il ritorno dei Playoffs Champions. A dirigere il delicato match in Costa azzurra, come comunicato dall'UEFA stamattina, sarà lo sloveno Damir Skomina, coadiuvato dai connazionali Jure Praprotnik e Robert Vukan. Addizionali saranno Matej Jug e Slavko Vinčić, quarto uomo Tomaž Klančnik.



Fischietto di primo livello, dunque, per gli azzurri che incroceranno le armi con Mario Balotelli e Wesley Sneijder. Skomina, infatti, era stato designato nella scorsa stagione per arbitrare la delicata sfida tra Manchester United e Ajax, finale di Europa League vinta dagli uomini di Mourinho.