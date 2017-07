di Gennaro Arpaia

C'è già tanta attesa per Adam Ounas, l'esterno arrivato a Napoli da pochissimo e già così convincente in campo per i tifosi napoletani presenti a Dimaro. Il calciatore acquistato dal Bordeaux sa bene che per entrare nelle idee di Maurizio Sarri deve integrarsi al meglio al gruppo e prova a bruciare le tappe per farsi trovare pronto sin dal primo momento.



In campo quanto fuori dal campo. Il processo di integrazione, infatti, prosegue anche per quel che riguarda la lingua. Ounas si è messo alla prova con l'italiano già prima di essere ufficializzato azzurro, ma adesso prova ad impararlo anche a lezione tra un allenamento e l'altro in ritiro. «Lavori in corso, lezioni di napoletano» il tweet simpatico di Faouzi Ghoulam, algerino come lui e pronto ad immortalarlo sul web.



Adam Ounas lavori in corso lezioni di napoletano part 1 🚧😜😅🙈 pic.twitter.com/SepKMcFcT4 — ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) 8 de julio de 2017

