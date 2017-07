Ounas, avventura azzurra ufficiale «Benvenuto a Napoli Adam» | Foto

di Gennaro Arpaia

«Benvenuto a Napoli Adam». Con poche e semplici parole comincia l'avventura azzurra di Adam Ounas. Il calciatore franco algerino era arrivato stamattina dalla Francia per le visite mediche di rito, poi ha incontrato gli emissari della società per la firma sul contratto.



Da domani, dunque, Ounas potrà aggregarsi al gruppo azzurro che si è ritrovato oggi a Castel Volturno agli ordini di Sarri. Per lui un accordo quinquennale da un milione all'anno. A dargli il benvenuto direttamente Aurelio De Laurentiis che, dopo l'incontro alla nostra redazione di oggi, ha incontrato il neo azzurro per la firma.







