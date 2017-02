di Gennaro Arpaia

L'operazione Real Madrid si apre ufficialmente questa mattina. Non per il Napoli di Sarri, ancora costretto a pensare alle gare con Bologna e Genoa prima della sfida con le merengues, ma per i tanti tifosi azzurri che saranno presenti al Santiago Bernabeu il prossimo 15 febbraio.



Dalle 11 i ai botteghini dello stadio San Paolo verranno consegnati i biglietti acquistati per il settore ospiti dell'impianto madrileno: poco meno di 4mila biglietti andati a ruba in praticamente un'ora, con il sito di rivendita online in tilt per la grande affluenza di tifosi azzurri. In pochi, però, potranno dire di avercela fatta e saranno presenti in Spagna tra due settimane.

