di Delia Paciello

Mentre qualche azzurro approfitta delle due giornate di riposo concesse da Sarri per allontanarsi in gite fuori porta, qualcun altro si gode le festività pasquali nella bella Napoli.



Resta in città ad esempio Jorginho, l’uomo dell’assist in verticale per Mertens nell’azione che ha sbloccato il risultato nel match con l’Udinese. Mentre il club azzurro esalta la sua ultima prestazione con un post - 159 palloni giocati, 142 passaggi riusciti - il calciatore sceglie di godersi il pranzo di Pasqua nel centro storico di Napoli con la sua compagna, nella trattoria Da Carmine in via dei Tribunali. Una giornata trascorsa tra casatiello, pastiera e delizie partenopee, il tutto accompagnato da musica rigorosamente napoletana per poi finire la serata a casa con gli amici.



Nel sabato santo un altro azzurro si è distinto a centrocampo con un gol, il famoso gol dell’ex: è Allan, che dopo il palo di Zapata (qui il gol dell’ex, fortunatamente, non è arrivato) è riuscito a rubare palla ad Adnan segnando così la sua prima rete stagionale. Anche lui, da buon brasiliano, festeggia la Pasqua con una bella pizza napoletana in compagnia della moglie Thais e dell’amico Maxi Pereyra con la sua famiglia.



Resta a Napoli anche Chiriches, che si lascia immortalare sul lungomare di via Caracciolo con la compagna Sabrina e il piccolo Marc, mentre Rafael e Vanessa scelgono lo sfondo di Bacoli per le loro foto ricordo. Più triste invece la domenica pasquale di Luigi Sepe, che ha dovuto accompagnare la sua Anna Laura al pronto soccorso... ma per fortuna nulla di grave per la coppia di Torre del Greco.



