Pasquetta a Londra per Callejon dopo le 200 partite in maglia azzurra

di Delia Paciello

Josè Maria Callejon ha festeggiato al San Paolo le sue 200 partite in maglia azzurra segnando anche un gol nel match con l'Udinese. L'attaccante spagnolo ha finalmente portato la sua quota reti in doppia cifra chiudendo la partita sul 3 a 0.



Ora però si gode i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri in vista delle festività pasquali. Josè ha infatti deciso di trascorrere Pasqua e Pasquetta a Londra con la famiglia. Questa mattina ha incontrato gli amici al Regent's Park e rientrerà in città domattina, in vista della ripresa degli allenamenti prevista per domani pomeriggio a Castelvolturno.



