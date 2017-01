Arriva, vede, annusa l’aria e si dice pronto a giocare. Calciatori del ventunesimo secolo. Al tempo del mercato. «Mister, io ci sono se lei vuole», dice Leonardo Pavoletti a Sarri, le valigie ancora da aprire. Con la Sampdoria, siamo certi, non giocherà però dal primo minuto. Magari andrà in panchina ed entrerà per qualche istante con la partita in corso. Di sicuro il suo giorno sarà quello della Coppa Italia, martedì prossimo, con lo Spezia al San Paolo. Un trofeo che Sarri punta a vincere. Intanto per Pavoloso, trascorso il Capodanno con Perin a Latina, è il tempo per altri allenamenti leggeri a Castel Volturno, due rudimenti tattici mandati a memoria con i dvd e tante chiacchiere con il vice di Sarri, Calzona. I suoi chili e i suoi centimetri offensivi saranno un’opzione d’oro all’attacco super del Napoli. Ma senza fretta. D’altronde c’è Mertens, o no? Ha una voglia di partite vere, Pavoletti, visto che non gioca da quasi un mese e mezzo. E sono tutti convinti che l’aspetto psicologico fa miracoli: la grandissima motivazione e la voglia di tornare in campo potrebbe far sì che Pavoletti bruci i tempi del suo adattamento. Magari non è al top, ma il ragazzo di Livorno ripete a tutti, quasi come un ossesso, che è pronto e che non vede l’ora.



Motivazioni, professionalità. Qualità che non mancano a Milik. Lui le valigie le ha aperte da tempo e il suo rientro pare sempre più vicino. Basta vederlo in allenamento, scattante e pronto, senza alcuna remora psicologica che pure, in caso di infortuni come il suo, è difficile da mettersi alle spalle. Tocca il pallone, presto rientrerà in gruppo. Anche lui tornerà in campo a gennaio, magari già col Pescara o forse la settimana dopo. Ma è questione di dettagli. Conta la sostanza: sotto il profilo medico Milik è guarito. Il 9 gennaio il consulto finale, a Villa Stuart: quel giorno si conoscerà la data esatta del rientro del polacco. «Il 2016 è stato un anno incredibile. Ora sono più forte di prima», il tweet dell’ultimo dell’anno del bomber ex Ajax.



Intanto Sarri e gli azzurri seguono la cometa a forma di scudetto. La Juve fa la lepre, ma il Napoli va in campo per primo e dovrà essere subito sveglio, perché dopo le Feste non è mai tanto semplice. Le gare post-natalizie portano da tempo solo sorrisi. Nell’era De Laurentiis, il Napoli esce dalla Feste come Carl Lewis dai blocchi: 9 volte vittorioso e 2 sole volte sconfitto ma Sarri teme le gare alla ripresa. Soprattutto questa anche per la tremenda emergenza difensiva che spingerà il tecnico ad affidarsi in difesa a Tonelli e Maksimovic vista l’assenza contemporanea di Albiol, Koulibaly e molto probabilmente Chiriches. Insomma, un altro rischio. Perché la Sampdoria di Giampaolo è squadra che fa male quando riparte e si allarga.



Sarà un gennaio caldissimo. Con l’unico aspetto negativo che riguarda gli orari: davvero si fa fatica a comprendere come si possa giocare in pieno inverno la sera alle 20,45. E il Napoli lo farà sempre, tranne che nella gara con il Pescara (alle 15). In pratica, nelle prossime 10 gare (calcoliamo anche il quarto di finale di Coppa Italia), gli azzurri giocheranno sempre in notturna. Compresa ovviamente la sfida europea del Bernabeu.



Saranno 40 giorni davvero importanti, dal 7 gennaio al 19 febbraio. Con una gara ogni tre giorni e solo una settimana senza partite nel mezzo. Settimane da vivere in apnea: Sampdoria, Spezia e Pescara al San Paolo nelle prime tre del 2017; poi la trasferta a Milano con il Milan di Montella. Poi, in caso di passaggio del turno (cosa che appare scontata) ancora la Coppa Italia al San Paolo in gara unica con la vincente di Fiorentina-Chievo. E poi campionato: Palermo, Bologna e Genoa prima del viaggio spagnolo a Madrid in Champions.

