Pecchia presenta il Napoli: «Vanno a 300 all'ora, ma siamo pronti»

di Gennaro Arpaia

Prima gara dell'anno per il Verona di Fabio Pecchia, l'allenatore che esordirà in massima serie con i veneti dopo il gran campionato di Serie B nell'ultima stagione. Il vero esordio in A da allenatore, però, Pecchia l'ha fatto registrare proprio sulla panchina azzurra, quando era secondo di Benitez e sostituì proprio lo spagnolo. «Nei due anni in cui abbiamo lavorato credo che Rafa sia stato apprezzato. Ora è come se fosse stato dimenticato perché con Sarri si gioca un calcio spettacolare. Rafa però ha vinto due titoli, ha fatto un percorso straordinario in Champions e 8/11 della squadra azzurra sono giocatori voluti da lui», ha detto Pecchia in conferenza.



Ma come si affronta il Napoli da neopromossa? «Affrontiamo una macchina che va a 300 all'ora, mentre la nostra è un prototipo in fase di collaudo. La cosa certa è che pretendo dai miei di proporre calcio. Voglio vedere le nostre idee. E' chiaro che dovremo adeguarci, perché tante situazioni dipenderanno anche dal potenziale dell'avversario. Non posso pensare di affrontare il Napoli come ho affrontato un avversario qualsiasi in Serie B».



I veronesi, però, saranno incerottati in vista del primo impegno. «Purtroppo tutti gli infortunati sono arrivati in difesa e nessuno è dovuto a colpe nostre. Ho dovuto affrontare queste difficoltà, ma abbiamo lavorato alla grande. Ora siamo pronti per il campionato. È una partita da affrontare con grandissima attenzione, perché il Napoli può far male in ogni momento. C'è rivalità tra le due tifoserie, lo sappiamo, ma il nostro pubblico sarà impiegato a spingerci. Sarà una bella festa di calcio».

