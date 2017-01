Giro di boa del massimo campionato di calcio, visto che in questo weekend verrà disputata l’ultima partita del girone d’andata. Il Napoli se la vedrà al San Paolo con la Sampdoria e l’impegno sembra assolutamente alla portata della squadra di Sarri. I bookmakers pagano la vittoria dei partenopei a 1.25 (vuol dire, ad esempio, che scommettendo 10 euro sul successo degli azzurri se ne possono vincere 12,5). Quote alte per il pareggio (6.00) e la vittoria della Sampdoria (10.00). Due i risultati che vengono reputati più probabili e precisamente il 2-0 ed il 3-0 pagati, rispettivamente, 8,1 e 9,3 volte la somma puntata. Ma le strade di Napoli e Sampdoria si intrecciano anche per quanto riguarda il gioco del Lotto. Sono stati finora 98 gli incontri tra le due formazioni: 33 i successi dei campani, 36 i pareggi, 29 le affermazioni dei liguri. Ecco quindi che il primo terno da giocare è pronto. La terzina 29-33-36 potrà quindi essere puntata per ambo, che paga 83,3 volte la posta e terno, che rende 4.500 volte la cifra spesa, sulle ruote di Napoli e Genova. Se si gioca anche su Tutte, i suddetti premi andranno divisi per 10. La formazione di Giampaolo non vince in casa del Napoli da quasi 19 anni. L’ultimo successo dei blucerchiati risale al 14 aprile del 1998, quando si imposero per 2-0. Attualmente il Napoli non perde da fine ottobre, quando fu sconfitto in casa della Juventus, mentre la Sampdoria non vince da tre giornate. Nei 18 incontri finora disputati in questa stagione, i partenopei hanno realizzato 35 punti, mentre i doriani ne hanno totalizzati 23. Ecco allora il secondo terno da giocare con le stesse modalità del primo: 18-23-35. Il terzo ed ultimo terno arriva dalla statistica relativa ai goals. Il Napoli finora in questo campionato ne ha realizzati 40e subiti 21. Lo stesso numero, il 21, fa anche riferimenti alle reti messe a segno dalla Sampdoria, che ne ha però subite 24. Sempre sulle ruota di Napoli, Genova e Tutte occhio quindi a 21- 24-40.



IL “RIASSUNTO” DEL LOTTO PER VINCERE AL 10eLOTTO Pronta una giocata “riepilogativa”. Le terzine proposte per il Lotto possono essere riunite in un’unica giocata per il 10eLotto. Ecco la serie da seguire: 18-21-23-24-29-33-35-36- 40. Giocando 9 numeri si vince facendo almeno 5 punti e centrando l’intera serie si vince un premio pari a 100.000 volte la somma puntata.