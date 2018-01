È Politano l'ultimo obiettivo del Napoli ma per il Sassuolo è incedibile

di Delia Paciello

«Il Messi romano», così è chiamato dai suoi compagni di squadra. Il giovane Matteo Politano potrebbe fare al caso del Napoli e far dimenticare a tutti la triste parentesi di Verd​i, che ha tenuto i napoletani col fiato sospeso fino al no definitivo in questa sessione di mercato. Gli azzurri cercano il rinforzo per questo finale di stagione: ora che il sogno si fa tangibile non si può rischiare di arrivarci con le energie contate. Ala destra di piede mancino, il 24enne potrebbe dar rifiato all’instancabile Callejon, oggi insostituibile. Ma il Napoli vuole aprirsi a nuovi schemi, e così la rapidità e l’agilità, l’ottimo dribbling e gran tiro dalla distanza di cui è capace l’attaccante del Sassuolo, potrebbero tornare utili alla causa azzurra.



Purtroppo però la dirigenza napoletana si è già scontrata con quella modenese: incassato il no netto e deciso di Squinzi. Gli azzurri tuttavia non hanno ancora intenzione di mollare la presa, specie dopo aver appurato la volontà del giocatore. Il giovane talento cresciuto nelle giovanili della Roma infatti non vorrebbe lasciarsi sfuggire la grande occasione di approdare a Napoli: una chance importante per la sua carriera. E così la società azzurra continua a trattare con il suo entourage cercando insieme le soluzioni che potrebbero dare una svolta all’affare. Ma al momento il Sassuolo è deciso a mettersi di traverso: Politano è blindato, i neroverdi non sono intenzionati a perdere una pedina tanto importante a campionato in corso, ed hanno il contratto dalla loro parte. A meno che le armi del Napoli non riescano ad essere tanto convincenti da riuscire a cambiare le carte in tavola.



Molto dipenderà anche da quanto il club azzurro sia convinto del giocatore: è per questo che si riflette e si valutano a fondo tutte le alternative. Da Deulofeu a Lucas Moura, tenendo in considerazione soprattutto il parere del tecnico. E si valutano anche i rischi di un mancato colpo in entrata in questo mercato invernale. Solo dopo che sia stato tolto ogni dubbio, il Napoli potrebbe decidere di fare la mossa in grado di sorprendere positivamente il Sassuolo. «I nostri giocatori sono tutti più o meno incedibili, in questo mese di gennaio», ha dichiarato Squinzi. Quel «più o meno» lascia ancora un barlume di speranza agli azzurri.

