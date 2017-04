Porta blindata dopo 5 mesi Napoli a un passo dal record

Non succedeva dicembre scorso che il Napoli riuscisse a tenere immacolata la propria porta per due gare di fila in campionato. Napoli-Inter (3-0) del 3 e Cagliari-Napoli (0-5) dell'11 dicembre erano stati gli ultimi risultati con zero reti subite da parte degli azzurri. Poi sempre un gol incassato dalla difesa, vero e proprio cruccio per Sarri, che adesso però può tornare a sorridere. Merito dei due ultimi risultati del Napoli, due secchi 3-0: uno all'Olimpico contro la Lazio una settimana fa, e l'altro al San Paolo nell'ultimo turno contro l'Udinese.



Una decisa inversione di rotta, dal momento che fino ad oggi il Napoli ha incassato 33 reti, ovvero 13 in più della Juventus e 6 in più della Roma. Decisamente troppi per una squadra che vuole puntare in alto. Un vero e proprio peccato, se poi si guardano gli strabilianti numeri degli azzurri in fase offensiva dove alla voce "gol fatti" la squadra di Sarri è al primissimo posto con 75 reti realizzate.



Contro Lazio e Udinese, però, la difesa ha tenuto e Reina non ha corso particolari pericoli riuscendo a mantenere la porta inviolata. Domenica, contro il Sassuolo alle 12,30, il Napoli avrebbe la possibilità di calare il tris di gare di campionato senza gol subiti, e se così fosse si tratterebbe di record stagionale: un traguardo importante in chiave secondo posto ma anche in chiave crescita mentale per la prossima stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA