Preliminari Champions League: perché il Napoli fa il tifo per il Nizza

di Gennaro Arpaia

Sarà un avvio di agosto rovente per il Napoli, impegnato nelle prossime ore in Germania nella splendida cornice internazionale dell'Audi Cup. Il mini-torneo con Bayern Monaco, padrone di casa, Liverpool e Atletico di Madrid, la prima sfidante degli azzurri oggi pomeriggio, servirà al gruppo di Maurizio Sarri per mettere benzina nelle gambe e abituarsi al ritmo partita dopo quasi un mese di duro lavoro tra le vette della Val di Sole e i campi di Castel Volturno.



In campo contro la squadra di Simeone alle 17.45, poi tutti davanti alla Tv per vedere cosa accadrà: tra stasera e domani, infatti, si chiuderà il turno di Champions da cui verrà fuori l'elenco di probabili sfidanti al prossimo preliminare d'agosto per gli azzurri. Il sorteggio di Nyon del prossimo venerdi deciderà l'avversaria, ma già da domani sera i tifosi azzurri potranno valutare la schiera di possibili sfidanti per quello che sarà con ogni probabilità l'ostacolo più importante di questo avvio di stagione.



Accanto al Napoli, già sicure di essere in campo ad agosto sono Siviglia (in prima fascia come gli azzurri), Liverpool, Sporting Lisbona e Hoffenheim. I tedeschi, dato il basso coefficiente Uefa, saranno molto probabilmente la prima mina vagante del sorteggio, possibili sfidanti nella doppia gara del prossimo turno. Molta attenzione, ovviamente, va ad Ajax-Nizza: dopo l'1-1 dell'andata in Francia, i lancieri olandesi sono avvantaggiati sulla carta e per il Napoli è sicuramente un dato positivo. In caso di passaggio del turno, infatti, l'Ajax sarà testa di serie senza alcun dubbio e non potrà sfidare gli azzurri. Al contrario, invece, il Nizza di Balotelli non riuscirebbe ad approdare in prima fascia e potrebbe rappresentare un avversario molto ostico per Hamsik e compagni.



Pericoloso potrebbe essere anche lo Sporting Lisbona: i portoghesi saranno scalzati molto probabilmente dalla Dinamo Kiev, che ha vinto per 3-1 in casa dello Young Boys all'andata e, per qualità ed esperienza europea, sarebbero un ostacolo ostico. Tra le altre possibili sfidanti, una tra Bruges e Basaksehir, con i turchi favoriti dopo il 3-3 esterno dell'andata, e una tra Viktoria Plzen e Steaua Bucarest, squadre con esperienza europea ma che non sarebbero ostacoli insormontabili, almeno sulla carta.



Il programma del terzo turno preliminare



Ajax-Nizza (1-1)

CSKA Mosca-AEK Atene (2-0)

Young Boys-Dinamo Kiev (1-3)

Basaksehir-Bruges (3-3)

Viktoria Plzen-Steaua Bucarest (2-2)



Squadre certe di essere teste di serie:

Siviglia, Napoli, Dinamo Kiev (in caso di passaggio), Ajax (in caso di passaggio), Liverpool.



Squadre certe di non essere teste di serie in caso di passaggio:

Young Boys, Nizza, Hoffenheim (già qualificata), Istanbul, AEK Atene.



Squadre che potrebbero diventare teste di serie in caso di passaggio:

Viktoria Plzen, CSKA Mosca, Bruges, Sporting Lisbona (già qualificata), Steaua Bucarest.





