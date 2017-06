Primo anno d'azzurro per Rog «Spero di poter migliorare ancora»

di Gennaro Arpaia

Direttamente dal portale croato Regionalni, Marko Rog si è raccontato ai media del suo Paese, a seguito della prima stagione lontano dalla Croazia e nel cuore del calcio europeo. Con la maglia del Napoli ha collezionato 19 presenze, l'esordio in A e quello in Champions League. Ma ha dovuto rimandare l'appuntamento col primo gol azzurro, quello che spera possa arrivare il prossimo anno.



«Con la lingua italiana va molto meglio, spero che il prossimo anno possa fare ancora di più», le parole del croato che, al termine della stagione azzurra, ha ritrovato in nazionale alcuni compagni affrontati quest'anno. «Anche se giocano in altri club, giocatori come Mandzukic e Modric sono sempre disponibili con noi più giovani. È bello vedere questo clima in nazionale, peccato per la sconfitta con l'Islanda. Ma credo che ci qualificheremo al Mondiale».



Quello ormai concluso è stato il primo anno lontano da casa per Rog, dopo il trasferimento da Zagabria a Napoli. «Tornare a casa, stare con la famiglia e con gli amici è sempre bello. La mamma è quella che mi è mancata di più. Dinamo? Hanno cambiato tanto ed è sempre difficile farlo, ma sono sicuro che torneranno presto in vetta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA