Due giorni dopo aver avuto l'ok da parte di Mariani, Arek Milik è già protagonista sul campo di Castel Volturno. Lo attestano le immagini che arrivano dal profilo Twitter del Napoli, immagini nelle quali si vede un Milik scatenato e capace di segnare subito un bellissimo gol in allenamento.Adesso tutti i tifosi azzurri non aspettano altro che il ritorno del polacco con la maglia del Napoli ed un suo gol in una gara ufficiale.