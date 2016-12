Natale è davvero alle porte, anche per gli azzurri che possono finalmente dedicarsi totalmente agli affetti più cari dopo l'ultimo match contro la Fiorentina per ricaricarsi in vista della ripresa del campionato.Per loro fortuna, però, nel frattempo c'è stato chi si è adoperato per garantire un'atmosfera calorosa e tradizionale: le wags, mogie e compagne degli azzurri che nelle scorse settimane si sono adoperate con cura e dedizione ad abbellire le proprie case con i più colorati ed allegri addobbi, alberi di Natale e lucine.Una tradizione a cui non è sfuggito nessuno, dal campano Lorenzo Insigne che nei giorni scorsi si è portato avanti andando a trovare Babbo Natale direttamente a casa fino al belga Milik che anche quest'anno ha fatto l'albero insieme alla fidanzata Kat per la sua cagnolina Juliette, la piccola di casa. E se la bella Jessica, al secolo Lady Mertens, ha scelto invece delle decorazioni minaliste per la casa del suo amore polacco, Martina Franova ha preparato un albero iperluminoso e colorato per il suo Hamsik.Casa che vai, insomma, Natale che trovi: come a casa Lasicki, del resto, dove Laura proprio come in questi giorni è ancora alle prese con l'impacchettamento dei regali.