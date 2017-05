di Pino Taormina

Inviato



Roma. Il brunch della riconciliazione sortisce l'effetto sperato: la parola d'ordine della nuova era tra De Laurentiis e Sarri è distensione. Sì, la stretta di mano tra i due, al termine dell'incontro mattutino alla Filmauro, è il sigillo a un patto di ferro. Un patto che punta a un obiettivo dichiarato: lo scudetto. Il presidente e l'allenatore su questo punto sono concordi: nel campionato che sta per iniziare, il Napoli dovrà puntare alla vittoria finale. De Laurentiis teme che questa possa essere l'ultima stagione senza le milanesi protagoniste: prima o poi, infatti, è convinto che i cinesi sotto la Madonnina cominceranno a imparare a spendere bene la miriade di Yuan che hanno nel portafoglio. E allora bisogna fare alla svelta, approfittando del valore aggiunto di una squadra perfettamente rodata.



Complimenti

Il vertice comincia attorno alle 11 quando Sarri viene ricevuto da De Laurentiis e dal suo braccio destro Chiavelli nella sede a due passi dal Quirinale. Il patron lo accoglie con le braccia allargate e con un sospiro: «Lo sai che ci avevo creduto al secondo posto?», gli dice. Ma senza giri di parole, il numero uno del club azzurro dà a Cesare quel che di Cesare, riconoscendo a Sarri la valorizzazione di molti talenti.



Contratto

Sia Sarri che De Laurentiis, con i rispettivi entourage, giurano che non si è parlato né di ritocco dell'ingaggio e neppure della clausola che pesa come una spada di Damocle sulla permanenza in azzurro di Sarri. Probabilmente è vero in parte: nel senso, che pur senza entrare nei dettagli, De Laurentiis ha promesso a Sarri che presto parleranno del nuovo stipendio. E che lo renderà felice. Ma lo faranno con calma, lontano dai riflettori accesi intorno a loro, senza le luci puntate addosso dell'opinione pubblica. De Laurentiis non pensa ad altro allenatore che non sia Maurizio Sarri. E pure Sarri non riesce neppure per un istante a immaginarsi lontano dalla panchina della sua squadra del cuore.



Dubbi

È Reina uno dei temi tecnici del vertice. Per De Laurentiis è arrivato il momento di cambiare portiere: non è una questione legata ai pessimi rapporti tra i due sfociati nel velenoso tweet nella notte post-cena di fine stagione a Villa D'Angelo-Santa Caterina. Per il patron sono troppi gli errori commessi dallo spagnolo; ma Sarri e il ds Giuntoli spingono per tenerlo, perché sarebbe difficile trovare un numero uno con i suoi piedi. Reina è sul mercato e resterà solo se nessuno dovesse bussare alla porta del Napoli: in quel caso, c'è un contratto e il Napoli lo dovrà onorare. Un po' a malincuore. De Laurentiis vuole fare un investimento importante tra i pali: vuole il portiere dei prossimi 5-6 anni. Il primo nome sulla lista è Szczesny che da qualche giorno ha detto di sì all'offerta economica del club azzurro. Non c'è ancora l'accordo con l'Arsenal, ma il Napoli è pronto a formalizzare la sua offerta. Lo vuole a titolo definitivo. Il polacco ha scavalcato Neto, anche perché la Juve non è così convinta a lasciarlo partire. Il punto è: possono convivere Reina e Szczesny? Difficile. Certo è che De Laurentiis ha voluto anche chiedere il perché tra Rafael e Sepe nessuno è mai stato nelle condizioni di essere alternativa a Pepe. In orbita anche Perin e Cragno. Oltre al baby gioiello Meret.



Terzini

Con Ghoulam sembra tutto pronto per il rinnovo alle condizioni dettate dal Napoli: ovvero un quadriennale da 1,8 milioni. Il terzino ha avanzato l'ipotesi di inserire una clausola rescissoria (25 milioni circa); a De Laurentiis l'idea non fa ammattire, ma poiché per Sarri il franco-algerino è una pedina chiave, in qualche modo si farà. Il punto è un altro: nonostante il legame stretto, è Maggio che potrebbe andare via. In tal caso serve un piede destro e il nome forte è quello di Andrea Conti. All'Atalanta è arrivata un'offerta da circa 20 milioni (nell'affare anche Zapata).



Attacco

Pavoletti è arrivato per mettere una toppa dopo l'infortunio di Milik perché era ovvio che il crac al ginocchio lo avrebbe condizionato per almeno altri sei mesi dopo il ritorno in campo: ora là davanti sono in troppi. Andrà via perché serve un altro profilo: Ounas del Bordeaux e Berenguer dell'Osasuna sono nell'elenco di Giuntoli. Senza dimenticare la corte per Schick: potrebbe essere preso e lasciato alla Samp per un anno.



Amichevoli

Il briefing è servito anche a definire una serie di appuntamenti: il 4 luglio ci sarà la partita al San Paolo con Maradona (a cui verrà consegnata la maglia del Napoli della prossima stagione con la numero 10). Dopo Dimaro, il Napoli partirà per l'estero, dove prenderà parte a due amichevoli internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA