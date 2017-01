di Gennaro Arpaia

Ancora lavoro a Castel Volturno per il Napoli di Maurizio Sarri che si avvicina a grandi passi all'appuntamento di domenica sera contro il Palermo al San Paolo.



L'allenatore azzurro può sorridere: dopo un po' di settimane lontano, Vlad Chiriches torna in gruppo, ripresa definitivamente la forma fisica, e sarà a disposizione per la gara di domenica, così come Ghoulam, rientrato ieri dalla Coppa d'Africa. Si sono allenati a parte, invece, Tonelli e Strinic; ancora in dubbio la loro presenza nella prossima gara.

