di Gennaro Arpaia

L'agente di Omar El Kaddouri, Mino Raiola, ha parlato a Radio Crc all'indomani della chiusura del mercato, una finestra che ha visto anche il trasferimento del suo assistito dal Napoli all'Empoli.



«Non siamo riusciti a metterci d'accordo col Napoli, stava andando in scadenza e c'è un rapporto privilegiato tra Napoli ed Empoli; ci hanno convinti con un progetto interessante. Omar ha giocato poco, non per le sue qualità, ma il colpevole è Sarri. Non è mai stato chiaro con lui: gli ha promesso che avrebbe giocato in caso di rinnovo, poi non l'ha messo in lista Champions ed il rapporto si era rotto. L'importante è essere chiari; siamo contenti di esserci liberati da Sarri, non dal Napoli».

