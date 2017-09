Raiola spaventa il Napoli: «Insigne merita il Barcellona»

di Gennaro Arpaia

Torna a parlare Mino Raiola, il noto agente campano che nelle ultime settimane ha spaventato i tifosi del Napoli con il suo eventuale avvicinamento alla famiglia Insigne. «Lorenzo ha un già un agente e una società alle spalle. Io ho semplicemente espresso il mio apprezzamento per lui», ammette Raiola alla Domenica Sportiva.



Secondo l'agente, Insigne potrebbe trovarsi a suo agio anche in altri grandi club europei, a dispetto delle tante critiche sentite negli ultimi giorni dopo gli impegni in nazionale. «Potrebbe giocare senza problemi al Real Madrid, al Barcellona o anche al Manchester United, è di questo livello qui. Sarri? Il Napoli oggi gioca un calcio apprezzato in tutta Europa ed è anche merito suo. Nell'ambiente ci sono tante squadre che chiedono informazioni su di lui», conclude Raiola.

