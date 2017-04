Rashica, l'intermediario rivela: «Giuntoli mi ha chiesto di lui»

di Gennaro Arpaia

Tra i giovani nomi seguiti dal diesse del Napoli Cristiano Giuntoli figura anche quello di Milot Rashica, kosovaro classe 1996 oggi in forza al Vitesse che tanto bene sta facendo in Eredivisie.



L'intermediario del talento, Giuseppe Cannella, ha confermato a Radio Kiss Kiss l'interesse azzurro: «Giuntoli segue tutti i calciatori di talento e Rashica lo è. È un classe '96 che sta facendo bene al Vitesse, una società sempre attenzionata dal Chelsea, ma è un extracomunitario quindi per lui bisogna fare discorsi diversi. Se Giuntoli me l'ha chiesto? Si, mi ha chiesto informazioni su di lui qualche tempo fa. Con Cristiano ci aggiorniamo spesso, anche ieri sono stato a Castel Volturno e stare a contatto con lo staff azzurro per me è sempre un piacere».

