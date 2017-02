«Abbiamo avuto la possibilità di fare il 3-2 con Mertens... ma non siamo morti. Sono fiducioso per la partita di ritorno. #ForzaNapoli!!!». Così Diego Armando Maradona sul suo profilo Facebook dopo aver assistito alla sconfitta per 3-1 del Napoli al Bernabeu contro il Real Madrid.

