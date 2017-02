Real-Napoli, la stampa spagnola: «Blancos ai quarti. Insigne-genio»

La stampa spagnola incorona ed esalta la prestazione del Real Madrid contro il Napoli. Il quotidiano sportivo As parla di «Mezzo biglietto per i quarti», mentre per Marca quella del Real al gol di Insigne è stata una «risposta da campioni».



Sfogliando le pagine dei due giornali, poi, ci sono riferimenti già alla gara di ritorno con le prole di Reina che rimanda il discorso qualificazione ad un San Paolo «calientido». Mentre il gol di Insigne è definita una vera e propria «genialata».

