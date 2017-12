Il record del Napoli dei record: è il team con meno italiani in campo

di Delia Paciello

Vince chi schiera gli stranieri: è questa la regola della Serie A nella stagione in corso. Nelle prime 18 giornate di campionato i giocatori italiani sono stati impiegati generalmente poco e soprattutto dalle squadre in zona retrocessione.



Una statistica alquanto triste per il calcio italiano, che evidenzia lo scarso rendimento delle squadre di Serie A che schierano più giocatori italiani. Al contrario le cinque squadre attualmente ai vertici della classifica sono anche quelle che, in media, utilizzano decisamente poco i giocatori italiani. Il divario sotto questo aspetto è netto: dal Sassuolo, 14esimo nella classifica di Serie A che impiega i giocatori italiani con una media di 927 minuti a partita (praticamente dieci giocatori su undici), al Napoli capolista, che affida ai giocatori italiani solo 115 minuti in media a gara; ovvero due giocatori in media di cui solo uno solo titolare, solitamente Insigne.



ECCO I DATI



Sassuolo: 927 min. giocati in media da giocatori italiani ; 20 giocatori italiani in rosa; 1,11: media punti a partita

Spal: 794 min. giocati in media da giocatori italiani ; 16 giocatori italiani in rosa; 0,83: media punti a partita

Cagliari: 789 min. giocati in media da giocatori italiani ; 17 giocatori italiani in rosa; 0,94: media punti a partita

Benevento: 721 min. giocati in media da giocatori italiani ; 17 giocatori italiani in rosa; 0,06: media punti a partita

Crotone: 631 min. giocati in media da giocatori italiani; 11 giocatori italiani in rosa; 0,83: media punti a partita

Chievo: 597 min. giocati in media da giocatori italiani; 12 giocatori italiani in rosa; 1,17: media punti a partita

Milan: 522 min. giocati in media da giocatori italiani ; 12 giocatori italiani in rosa; 1,33: media punti a partita

Genoa: 509 min. giocati in media da giocatori italiani; 12 giocatori italiani in rosa; 0,94: media punti a partita

Torino: 467 min. giocati in media da giocatori italiani; 9 giocatori italiani in rosa; 1,33 media punti a partita

Fiorentina: 438 min. giocati in media da giocatori italiani; 7 giocatori italiani in rosa; 1,44: media punti a partita

Verona: 431 min. giocati in media da giocatori italiani; 11 giocatori italiani in rosa; 0,50: media punti a partita

Sampdoria: 393 min. giocati in media da giocatori italiani ; 10 giocatori italiani in rosa; 1,59: media punti a partita

Bologna: 373 min. giocati in media da giocatori italiani; 7 giocatori italiani in rosa; 1,33: media punti a partita

Atalanta: 361 min. giocati in media da giocatori italiani; 10 giocatori italiani in rosa; 1,50: media punti a partita

Juventus: 284 min. giocati in media da giocatori italiani; 8 giocatori italiani in rosa; 2,44: media punti a partita

Inter: 263 min. giocati in media da giocatori italiani ; 5 giocatori italiani in rosa; 2,22: media punti a partita

Roma: 234 min. giocati in media da giocatori italiani; 4 giocatori italiani in rosa; 2,24: media punti a partita

Lazio: 193 min. giocati in media da giocatori italiani; 5 giocatori italiani in rosa; 2,12: media punti a partita

Udinese: 165 min. giocati in media da giocatori italiani ; 4 giocatori italiani in rosa; 1,41: media punti a partita

Napoli: 115 min. giocati in media da giocatori italiani; 4 giocatori italiani in rosa; 2,50: media punti a partita





