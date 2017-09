Reina, l'agente: «Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti, ma contratto in bilico»

di Gennaro Arpaia

Manuel Garcia Quilon, procuratore di Pepe Reina, ha le idee chiare sul momento del suo assistito. Il portiere spagnolo, dopo le critiche ricevute per le gare di Campionato e Champions, s'è riscattato alla grande ieri contro il Feyenoord con ottimi interventi e un rigore parato. «Non ho visto la gara in diretta, ma dagli highlights mi è sembrata una grande prestazione la sua», conferma l'agente ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



Per Quilon, le tante critiche arrivate all'indirizzo di Pepe sono da rispedire al mittente, visto che il numero uno azzurro è sempre bravo a rispondere con le prestazioni. «È inutile commentarle, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e di tutto il mondo» ha precisato l'agente. Il contratto di Reina resta, però, un punto interrogativo: l'accordo tra l'azzurro e il club di De Laurentiis scadrà ufficialmente il prossimo giugno e all'orizzonte non si vedono chance di rinnovo.

