Reina e il messaggio a Ramos «Spero chieda il cambio all'85'»

Il portiere del Napoli Pepe Reina parla ai microfoni di Radio Marca in vista della sfida contro il Real Madrid: «L’unica maniera di passare il turno contro il Real è avere coraggio ed andare lì con quell’intento. L’arrivo di Maradona al Bernabeu ci motiva, speriamo di non deluderlo. Ramos? Non è un caso che segni sempre allo scadere, speriamo chieda il cambio all’85’ minuto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA