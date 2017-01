Il giorno dopo Napoli-Sampdoria, sono di Pepe Reina direttamente dal sito ufficiale le prime parole di commento ad una gara vinta in extremis con il gol di Tonelli:



«Sono felicissimo per Tonelli, perchè ha lavorato tanto sinora ed è un professionista esemplare. Meritava una gioia così grande e sono felicissimo per lui. Abbiamo mostrato la nostra mentalità vincente. Non è stata una partita giocata bene, abbiamo sbagliato troppo soprattutto nel primo tempo, ma nella ripresa siamo riusciti con grande forza d'animo a risollevarci. Vincere così è una soddisfazione enorme ma anche un segnale importante che ha dato la squadra. E' dimostrazione di carattere e di consapevolezza della nostra crescita. Sono certo che questa squadra ha un futuro importante».



Poi sull'espulsione di Silvestre: «Mi ha inseguito e mi ha toccato nel momento del rinvio. Credo sia giusta l'ammonizione perchè mi ha fatto perdere l'equilibrio mentre calciavo».