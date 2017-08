Reina, il papà allontana il Psg «Resta a Napoli per vincere»

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Miguel Reina, papà di Pepe Reina. «Sono felice, va molto bene. Pepe a Napoli è felice, ha un rapporto splendido con la piazza e vuole rispondere all’affetto che la città gli ha sempre dimostrato».



Poi il futuro del figlio nel Napoli. «Resterà in azzurro. Posso confermarlo, è ciò che ho capito. Ho avuto conferma che resterà in azzurro, è ben voluto dall’ambiente e poi c’è un rapporto splendido tra Sarri e Reina. Sia Reina che De Laurentiis sono grandi, hanno la barba e possono rendersi conto da soli che il miglior modo per proseguire il rapporto è parlarsi. Poi, in ogni rapporto il rispetto è fondamentale e dovrà essere alla base della convivenza quest’anno. Essendo il papà di Reina e posso garantire l’onestà di mio figlio che ha grande rispetto per Napoli. Lui è un professionista serio, onererà sempre la maglia azzurra perchè qui si sente amato e ama la città. Resterà a Napoli perché vuole vincere lo scudetto qui. Lui e la squadra hanno un sogno: vincere e sono convinto che Pepe darà tutto per raggiungere questo obiettivo».



Un pronostico sul Spagna-Italia. «Non mi pronuncio, ma dico che è una partita molto complicata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA