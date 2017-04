Reina, parla il padre «Pepe sta bene, ha recuperato»

A Radio Crc, nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Miguel Reina, papà di Pepe Reina.



«Come sta Pepe? Ho notizie positive: ha recuperato dal fastidio che gli ha impedito di giocare domenica nella gara di campionato contro la Juventus. Non mente a se stesso, se dovesse sentirsi pronto lo comunicherà subito a Sarri».



La rimonta in Coppa Italia? «In questi giorni Pepe è stato preso da diverse situazioni, ma mi ha detto che ci spera e al pari degli altri compagni, vuole ribaltare il risultato dell’andata».



Rafael? «L’ho visto molto bene, se il Napoli gioca come fatto nella seconda parte del match di campionato può far sua la qualificazione. Occorre solo un po’ di fortuna. Gli azzurri devono essere assolutamente convinti di poter passare il turno: devono esser convinti dei propri mezzi».



Ritorno a Napoli di Higuain? «Non ne ho parlato con Pepe, l’ha maggiormente preoccupato l’operazione di sua moglie»

