Papà Reina cuore azzurro a Madrid «Bel clima, il Napoli può fare bene»

di Gennaro Arpaia

«A Napoli si respira un'aria positiva, se la squadra sopporterà l'impatto col Bernabeu potrà divertirsi». Lo dice Miguel Reina, papà di Pepe, a radio Crc. «Ho chiesto a Pepe un biglietto, spero di essere a Madrid per vedere la partita. Il Napoli dovrà essere bravo all'ingresso al Bernabeu, è uno stadio che porta molte pressioni. Ho sentito Pepe, lui è tranquilla e a Napoli c'è un bel clima, con una squadra che è un bel mix di giovani talentuosi e giocatori più affermati; dovranno essere bravi a sfruttare il momento di forma degli attaccanti. Ricetta? Non ce n'è una per battere il Real; il Napoli può fare bene, ma bisogna crederci e avere convinzione di farcela».



